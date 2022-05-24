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На юге ВСУ уничтожили элитные войска 58-й армии России: перехват СБУ

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На юге Украины была вдребезги разбита 58 армия врага, которую сами оккупанты называли одной из передовых в России. Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогам, от нее не осталось ничего. Валера Бакин в 58-й армии служил. У него во рту ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", - рассказывает своей жене российский захватчик.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины из состава группировки Объединенных сил вчера отбили 16 атак врага. Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом. Украинским военным также удалось уничтожить один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

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