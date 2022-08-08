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На юге ВСУ уничтожили десятки военных и склад боеприпасов

Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

ВСУ на юге уничтожили российский танк Т-62 и десятки россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

ВСУ нанесли три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе и еще одному опорному пункту в Бериславском.

"Подтверждены потери врага в количестве 24 оккупантов, одного танка Т-62 и еще пяти единиц другой бронированной и автомобильной техники. В районе Чаривного в Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне минируют инфраструктуру в Херсоне, готовясь к наступлению ВСУ.

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Херсонская область