В Херсоне оккупанты минируют инфраструктуру, готовясь к наступлению ВСУ
Украинская разведка располагает данными о минировании жизненно важной инфраструктуры в оккупированном Херсоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление представителя пресслужбы ГУР МО Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.
Разведчики владеют информацией, что в Херсоне оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.
Военные отмечают, что это стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне, перед неизбежным контрнаступлением украинских сил на юге.
"Эта стратегия не сработает, но тем не менее, вот в уме больной диктатуры видим такие вещи", - заявил Юсов.
Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов, попросил набраться терпения всех, кто ждет контрнаступления украинских военных.
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