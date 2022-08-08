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На півдні ЗСУ знищили десятки військових і склад боєприпасів

Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62 і десятки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" в Facebook.

ЗСУ завдали три удари по скупченню ворожого озброєння і техніки та опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.

"Підтверджені втрати ворога в кількості 24 окупантів, одного танка Т-62 і ще п'яти одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки. У районі чарівного в Бериславському районі Херсона знищено склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, росіяни мінують інфраструктуру в Херсоні, готуючись до наступу ЗСУ.

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Херсонская область