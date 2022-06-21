На юге ВСУ уничтожили десятки россиян, станцию связи и три склада боеприпасов

Ограниченный в маневрах и скованный в продвижении вперед противник на суше пытается держаться на крайнем обустроенном рубеже обороны. Тем временем с воздуха и временно оккупированного Крыма наносит массированные ракетные удары.

В Херсонской области по позициям ВСУ нанес авиационный удар вражеский вертолет Ка-52. Обошлось без потерь. В ответ украинскими вертолетами атаковано скопление противника.

Пытаясь усилить свое влияние на оборону и контрнаступательные действия ВСУ, враг применил запрещенные нормами международного гуманитарного права зажигательные боеприпасы.

Всего в течение суток уничтожены 25 российских захватчиков, танк Т-62, самоходная реактивная установка разминирования "Метеорит", мощная станция связи, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы, две единицы военной автомобильной техники и три склада боеприпасов. При попытке провести воздушную разведку в Николаевской области враг также лишился двух БПЛА типа "Орлан-10".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силы продолжают атаковать противника на севере Херсонской области возле Криворожского района.

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