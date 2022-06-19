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ВСУ продолжают атаковать россиян в Херсонской области

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 21:04
ВСУ продолжают атаковать россиян в Херсонской области Фото: ВСУ продолжают атаковать россиян в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные атаковали россиян на севере Херсонской области возле Криворожского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В течение дня зафиксированы бои между подразделениями Вооруженных сил и сил противника на территории Херсонской области возле Криворожского района", - рассказал чиновник.

Стоит заметить, что сейчас украинские войска пытаются вытеснить оккупантов из Херсонской области. В последние недели там проводятся контратаки.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что Вооруженные силы Украины в ближайшие дни или недели могут освободить Херсон, после придет черед и Мелитополя.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинские военные смогли сохранить позиции, которые они заняли во время ряда контратак в Херсонской области.

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