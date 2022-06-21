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На півдні ЗСУ знищили десятки росіян, станцію зв'язку та три склади боєприпасів

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Південному напрямку за добу українські військові знищили скупчення живої сили і техніки Росії, а також три склади боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Обмежений у маневрах і скутий у просуванні вперед противник на суші намагається триматися на крайньому облаштованому рубежі оборони. Тим часом з повітря і тимчасово окупованого Криму завдає масованих ракетних ударів.

У Херсонській області по позиціях ЗСУ завдав авіаційного удару ворожий вертоліт Ка-52. Обійшлося без втрат. У відповідь українськими вертольотами атаковано скупчення противника.

Намагаючись посилити свій вплив на оборону і контрнаступальні дії ЗСУ, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запальні боєприпаси.

Всього протягом доби знищені 25 російських загарбників, танк Т-62, самохідна реактивна установка розмінування "Метеорит", потужна станція зв'язку, радіолокаційна станція і станція радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки і три склади боєприпасів. При спробі провести повітряну розвідку в Миколаївській області ворог також позбувся двох БПЛА типу"Орлан-10".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські сили продовжують атакувати противника на півночі Херсонської області біля Криворізького району.

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