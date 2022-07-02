UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На юге ВСУ уничтожили десятки оккупантов, российские склады боеприпасов и технику

Фото: На юге ВСУ уничтожили десятки оккупантов, российские склады боеприпасов и технику (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Южном направлении, включая остров Змеиный, украинские военные уничтожили военную технику, а также склады боеприпасов и живую силу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В течение дня по позициям наших подразделений, по острову Змеиный и просто по мирным жителям нанесено шесть авиационных ударов. Вертолетами, парно и группой, враг отрабатывал по Херсонской и Николаевской областям.

В ответ украинские военные парными налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снегиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода.

"Но уже известно, что вражеская армия сократилась на 27 человек, зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходную гаубицу "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, силами обороны уничтожены 3 полевых состава боеприпасов врага в Херсонской области.

В Херсонском и Скадовском районах враг продолжал разведку по выявлению позиций украинских подразделений.

Напомним, ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что украинцы должны увидеть "видимые результаты" контрнаступления в оккупированной Херсонской области с августа.

При этом в СНБО и Генштабе ВСУ призвали не распространять информацию о передвижении наших бойцов в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область