На півдні ЗСУ знищили десятки окупантів, російські склади боєприпасів і техніку

Протягом дня по позиціях наших підрозділів, по острову Зміїний і просто по мирних жителях завдано шість авіаційних ударів. Вертольотами, парно і групою, ворог відпрацьовував по Херсонській і Миколаївській областях.

У відповідь українські військові парними нальотами завдали ударів по складах боєприпасів, опорному пункту і скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного і Давидова Броду.

"Але вже відомо, що ворожа армія скоротилася на 27 осіб, зенітно-ракетний комплекс "Тор", самохідну гаубицю "Мста-C", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, силами оборони знищено 3 польових склади боєприпасів ворога в Херсонській області.

У Херсонському та Скадовському районах ворог продовжував розвідку з виявлення позицій українських підрозділів.

Нагадаємо, раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що українці мають побачити "видимі результати" контрнаступу в окупованій Херсонській області з серпня.

При цьому в РНБО і Генштабі ЗСУ закликали не поширювати інформацію про пересування наших бійців у Херсонській області.

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