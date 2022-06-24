ru ua
Сб, 25 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев просят не распространять данные о ВСУ в Херсонской области: три правила

Новина українською →
Херсонская область , Пятница 24 июня 2022 11:37
Украинцев просят не распространять данные о ВСУ в Херсонской области: три правила Фото: украинцев просят не распространять данные о ВСУ в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

СНБО и Генштаб ВСУ обратился к гражданскому населению, журналистам и лидерам общественного мнения. Их призвали не распространять информации о передвижении наших бойцов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Перед тем, как что-то написать или сказать, просим взвешивать каждое слово, чтобы не нанести вред и не создать инфоповод для пропаганды РФ. Сейчас призываем не распространять никакой информации о продвижении наших войск и месте их расположения в Херсонской области!", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что сегодня только высшее военное руководство имеет полную информацию и может предоставлять комментарии и прогнозы.

Три главных правила

К украинцам обратились с призывом соблюдать четкие правила обнародования информации:

  • не транслировать перемещения военных,
  • не снимать места обстрелов и работу ПВО,
  • тщательно проверять информацию через официальные источники.

Напомним, в Минобороны отреагировали на информацию, которую недавно массово распространяли в сети по поводу "ВСУ в Херсоне". Там призвали не публиковать такую информацию, ведь этим вредят работе наших защитников.

Добавим, между тем в ВСУ просят присылать в чат-бот "єВорог" фото с временно оккупированных территорий и называют перечень особо важной информации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Вооруженные силы Украины Херсонская область Генштаб ВСУ
NEWS
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение