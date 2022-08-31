UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На юге и востоке дожди с грозами: прогноз погоды на первый день осени

Фото: в Украине на 1 сентября будет без осадков, кроме юга и востока (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 1 сентября, в Украине будет без осадков. Однако на юге и востоке страны прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозам синоптиков, завтра в южных, юго-восточных областях днем и в Карпатах местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер северный, скорость которого будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, а днем +19 +24. В Карпатах ожидается +11 +16.

На юге и востоке страны температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, а днем будет колебаться от +24 +29.

Погода в Киеве и области

Завтра в Киевской области будет облачно с прояснениями и без осадков.
Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +9 +14 градусов, а днем +19 +24.
В Киеве ночью +12 +14 градусов, а днем +21 +23.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине