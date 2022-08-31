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На півдні та сході дощі з грозами: прогноз погоди на перший день осені

Фото: в Україні на 1 вересня буде без опадів, крім півдня і Сходу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 1 вересня, в Україні буде без опадів. Однак на півдні та сході країни прогнозуються короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозами синоптиків, завтра в південних, південно-східних областях вдень і в Карпатах місцями очікується невеликий короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів.

Вітер північний, швидкість якого сягатиме 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14 градусів, а вдень +19 +24. У Карпатах очікується +11 +16.

На півдні та сході країни температура повітря вночі становитиме +15 +20 градусів, а вдень коливатиметься від +24 +29.

Погода в Києві та області

Завтра в Київській області буде хмарно з проясненнями і без опадів.
Вітер північний 5-10 м / с.

Температура повітря по області вночі становитиме +9 +14 градусів, а вдень +19 +24.
У Києві вночі +12 +14 градусів, а вдень +21 +23.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на осінні місяці.

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