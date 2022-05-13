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На юге Украины ВСУ ликвидировали 57 оккупантов за день. По позициям врага нанесено более 100 ударов

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ на юге Украины нанесли более сотни ударов по позициям российской армии за минувшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

"Общие потери составили: 57 рашистов, 6 единиц бронированной и 3 - автомобильной техники", - говорится в сводке.

В течение прошлых суток, 12 мая, оккупанты продолжали обстреливать Николаевскую область, открывая артиллерийский и ракетно-залповый огонь. В результате атак были повреждены объекты промышленности, городской и пригородной инфраструктуры.

В Одесской области фиксируются попытки противника расшатывать ситуацию вокруг прокладки сухопутного коридора от оккупированного Крыма до непризнанного Приднестровья в Молдове, втягивания имеющихся в самопровозглашенной "республике" военных сил РФ в войну с запада, а также фейками о "скоплении в регионе националистических подразделений".

В Херсонской области на фоне попыток оккупантов организовать псевдо-референдум и включить регион в состав РФ жители Херсона противодействуют планам захватчиков. Так, отметили в ОК "Юг", на улицах города появляются украинские флаги "как свидетельство того, что население не воспринимает навязанные врагом символы, власть, образ жизни".

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, что ВСУ снова уничтожили в Чернобаевке технику и склад боеприпасов войск РФ. Такой удар по вражеским позициям был совершен уже в 19-й раз.

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