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На півдні України ЗСУ ліквідували 57 окупантів за день. По позиціях ворога завдано понад 100 ударів

Фото: український військовий (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація ЗСУ на півдні України завдали понад сто ударів по позиціях російської армії за минулу добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

"Загальні втрати склали: 57 рашистів, 6 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки", - йдеться у зведенні.

Протягом минулої доби, 12 травня, окупанти продовжували обстрілювати Миколаївську область, відкриваючи артилерійський і ракетно-залповий вогонь. В результаті атак були пошкоджені об'єкти промисловості, міської та приміської інфраструктури.

В Одеській області фіксуються спроби противника розхитувати ситуацію щодо прокладки сухопутного коридору від окупованого Криму до невизнаного Придністров'я в Молдові, втягування наявних у самопроголошеній "республіці" військових сил РФ у війну із заходу, а також фейків про "скупчення в регіоні націоналістичних підрозділів".

У Херсонській області на фоні спроб окупантів організувати псевдо-референдум і включити регіон до складу РФ жителі Херсона протидіють планам загарбників. Так, зазначили в ОК "Південь", на вулицях міста з'являються українські прапори "як свідчення того, що населення не сприймає нав'язані ворогом символи, владу, спосіб життя".

Раніше радник глави ОПУ Олексій Арестович розповів, що ЗСУ знову знищили в Чорнобаївці техніку і склад боєприпасів військ РФ. Такий удар по ворожих позиціях був здійснений вже в дев'ятнадцяте.

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