На юге Украины во время учений загорелся военный полигон

Фото: пожар на полигоне (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На юге Украины во время проведения штатных стрельб загорелся военный полигон. В результате инцидента пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сообщается, что загорелась сухая трава и сухостой в лесополосе на полигоне оперативного командования "Юг". Военным и представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось остановить распространение огня, тушение пожара продолжается.

"Для тушения были задействованы соответствующая дежурная пожарная техника и авиация. Личный состав и технические средства не пострадали", - говорится в сообщении.

Фото: тушение пожара на полигоне (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Как сообщает ГСЧС, пожар произошел в Голопристанском районе Херсонской области, горит около 10 гектаров лесного массива. Угрозы населенным пунктам нет.

К тушению пожара привлечены 104 человек и 32 единицы техники, в том числе два самолета, которые сбрасывают воду. От Вооруженных сил Украины также привлечен личный состав и техника, в том числе два пожарных танка и вертолет.

Отметим, на территории южных областей Украины в эти дни проходят международные стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020".

Напомним, на прошлой неделе в Киевской области горел военный полигон. К тушению привлекли 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники, огонь удалось оперативно локализовать.

Сегодня в Киеве пожар со свалки перекинулся на торфяники, в результате чего столицу затянуло дымом. Загрязнение воздуха не было зафиксировано.