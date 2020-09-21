ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На півдні України під час навчань загорівся військовий полігон

Херсонська область , Понеділок 21 вересня 2020 18:59
На півдні України під час навчань загорівся військовий полігон
Фото: пожежа на полігоні (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: РБК-Україна

На півдні України під час проведення штатних стрільб загорівся військовий полігон. В результаті інциденту потерпілих немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Повідомляється, що загорілася суха трава і сухостій в лісосмузі на полігоні оперативного командування "Південь". Військовим і представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося зупинити поширення вогню, гасіння пожежі триває.

"Для гасіння були задіяні відповідна чергова пожежна техніка та авіація. Особовий склад і технічні засоби не постраждали", - йдеться в повідомленні.

На півдні України під час навчань загорівся військовий полігон

Фото: гасіння пожежі на полігоні (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Як повідомляє ДСНС, пожежа сталася в Голопристанському районі Херсонської області, горить близько 10 гектарів лісового масиву. Загрози населеним пунктам немає.

До гасіння пожежі залучено 104 осіб та 32 одиниці техніки, у тому числі два літаки, які скидають воду. Від Збройних сил України також залучено особовий склад та техніка, в тому числі два пожежні танки та вертоліт.

Відзначимо, на території південних областей України цими днями проходять міжнародні стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля 2020".

Нагадаємо, минулого тижня у Київській області горів військовий полігон. До гасіння залучили 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки, вогонь вдалося оперативно локалізувати.

Сьогодні у Києві пожежа зі звалища перекинулася на торфовища, в результаті чого столицю затягнуло димом. Забруднення повітря не було зафіксовано.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ученияпожежаполигон
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся