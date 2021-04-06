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На юге Украины усилят контроль за границей, объявлены сборы теробороны

Автор: Игорь Литвиненко

Вооруженные войска Украины проведут на юге страны сборы подразделений территориальной обороны на фоне стягивания Россией войск в Крыму. Целью сборов является наращивание возможностей подразделений теробороны.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Во время сборов подразделения будут выполнять задачи на реальных объектах:

  • по охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья;
  • выполнение задач по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;
  • борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Российская Федерация перебрасывает войска к украинской границе. В частности, скопления военных наблюдаются в Брянской области и оккупированном Крыму. При этом в Кремле заявили, что переброска российских военных "не угрожает Украине".

Ранее РБК-Украина писало, что НАТО предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

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