ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На юге Украины резко ухудшится погода

Новости » Общество     06.07.2020 - 20:04
На юге Украины резко ухудшится погода
Фото: зонтик под дождем (РБК-Украина)

Возможны сильные шквалы ветра и грозы

В ближайшие часы погода в южных областях Украины существенно ухудшится. Непогода сохранится до конца этих суток.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня юг Украины накроют грозы, которые местами будут сопровождаться сильными ливнями.

Также, в отдельных южных районах возможны град и шквалы ветра до 22 метров в секунду.

Напомним, штормовое предупреждение в Украине объявлено также и на 7 июля, прогнозируют ливни, град и шквалы.

Кроме того, наводнения в западных областях возможны в ближайшие дни из-за сильных ливней.

Добавим, на этой неделе Украиной пронесутся грозовые дожди, но температура воздуха местами будет достигать +38 градусов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Штормовое предупреждениеПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь