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На півдні України різко погіршиться погода

Новини » Суспільство     06.07.2020 - 20:04
На півдні України різко погіршиться погода
Фото: парасолька під дощем (РБК-Україна)

Можливі сильні шквали вітру та грози

У найближчі години погода у південних областях України суттєво погіршиться. Негода утримається до кінця цієї доби.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні південь України накриють грози, які місцями супроводжуватимуться сильними зливами.

Також, в окремих південних районах можливі град та шквали вітру до 22 метрів на секунду.

Нагадаємо, штормове попередження в Україні оголошено також і на 7 липня, прогнозують зливи, град та шквали.

Крім того, паводки у західних областях можливі найближчими днями через сильні зливи.

Додамо, цього тижня Україною пронесуться грозові дощі, але температура повітря місцями досягатиме +38 градусів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Штормове попередженняПогода
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