На півдні України різко погіршиться погода

Можливі сильні шквали вітру та грози
У найближчі години погода у південних областях України суттєво погіршиться. Негода утримається до кінця цієї доби.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, сьогодні південь України накриють грози, які місцями супроводжуватимуться сильними зливами.
Також, в окремих південних районах можливі град та шквали вітру до 22 метрів на секунду.
Нагадаємо, штормове попередження в Україні оголошено також і на 7 липня, прогнозують зливи, град та шквали.
Крім того, паводки у західних областях можливі найближчими днями через сильні зливи.
Додамо, цього тижня Україною пронесуться грозові дощі, але температура повітря місцями досягатиме +38 градусів.
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Автор: Дмитро Левицький