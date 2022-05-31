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На юге Украины пропала мобильная связь

Фото: (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Город Бердянск Запорожской области остался без мобильной связи. В то же время ее нет на всем юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бердянского горсовета в Telegram.

"Город все еще без связи. Ее нет на всем юге Украины. Украинские мобильные операторы заявляют, что они не отключали связь и не видят технических причин для ее сбоя", - говорится в сообщении.

По всей вероятности, российские оккупанты вновь глушат мобильную связь.

"Операторы также заявили, что не намерены уходить с временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что в Херсонской области пропала мобильная связь.

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Война России против УкраиныБердянск