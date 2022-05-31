На півдні України зник мобільний зв'язок

Місто Бердянськ Запорізької області залишилося без мобільного зв'язку. Водночас її немає на всьому півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бердянської міськради в Telegram .

"Місто все ще без зв'язку. Її немає на всьому півдні України. Українські мобільні оператори заявляють, що вони не відключали зв'язок і не бачать технічних причин для її збою", - йдеться в повідомленні.

Цілком ймовірно, російські окупанти знову глушать мобільний зв'язок.

"Оператори також заявили, що не мають наміру йти з тимчасово окупованої території України", - йдеться в повідомленні.