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На юге Украины наземных операций оккупантов стало значительно меньше, - разведка

Новина українською →
Киев, Суббота 23 июля 2022 12:05
На юге Украины наземных операций оккупантов стало значительно меньше, - разведка Фото: на юге стало меньше наземных операций врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска значительно уменьшили интенсивность наземных операций на юге Украины. Это связано с потерями врага на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По его словам, российская армия признает, что несет потери. Поэтому в южных областях стало меньше наземных операций, но на востоке интенсивность сохраняется.

"Мы видим, что наземных операций, наземных активностей массовых стало значительно меньше. Рашисты не хотят погибать, не хотят воевать. Несмотря на то, что на востоке вот эта активность сохраняется, на юге видим другую картину. Действительно сегодня общая тональность перехватов оккупантов очень отличается от той, что была в начале войны", - сказал Юсов.

В то же время он отметил, что военное руководство РФ не учитывает настроения солдат, поэтому, несмотря на потери, продолжает бросать войска на передовую.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ уже уничтожили более 39 тысяч российских военных. За минувшие сутки ликвидировали 240 оккупантов.

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