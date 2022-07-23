На півдні України наземних операцій окупантів стало значно менше, - розвідка

Російські війська значно зменшили інтенсивність наземних операцій на півдні України. Це пов'язано з втратами ворога на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За його словами, російська армія визнає, що зазнає втрат. Тому у південних областях поменшало наземних операцій, але на сході інтенсивність зберігається.

"Ми бачимо, що наземних операцій, наземних активностей масових стало значно менше. Рашисти не хочуть гинути, не хочуть воювати. Попри те, що на сході ось ця активність зберігається, на півдні бачимо іншу картину. Справді сьогодні загальна тональність перехоплень окупантів дуже відрізняється від тієї, що була на початку війни", - сказав Юсов.

Водночас він зазначив, що військове керівництво РФ не зважає на настрої солдатів, тому, незважаючи на втрати, продовжує кидати війська на передову.