На юге есть угроза ракетных ударов с кораблей РФ, но высадка десанта маловероятна, - ВСУ

В южных областях Украины есть угроза ракетных ударов с кораблей Российской Федерации. Однако высадка десанта на берег пока маловероятна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает блокировать судоходство и давить угрозами ракетных ударов. Что периодически подтверждается сигналами тревоги. Высадка десанта не исключена, но мало вероятна", - говорится в сообщении.
Несмотря на блокирование акваторий, украинские защитники держат оборону.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами Николаев и Очаков. Пострадали жилые кварталы.
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