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Оккупанты снова обстреляли Николаев и Очаков: ракеты попали в жилые кварталы

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Николаев, Понедельник 18 апреля 2022 15:01
Оккупанты снова обстреляли Николаев и Очаков: ракеты попали в жилые кварталы Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву и Очакову (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В течение последних суток оккупанты нанесли удары кассетными боеприпасами по Николаеву и Очакову. Ракеты попали в жилые кварталы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что противник продолжает пытаться продвинуться к административной границе Херсонской и Николаевской областей. При этом враг наносит ракетные удары по Николаеву и городам региона. Силы противовоздушной обороны смогли уничтожить одну ракету.

По Очакову оккупанты нанесли удар системами залпового огня "Ураган" с кассетными боеголовками, которые запрещены международными конвенциями. Зафиксировано попадание в жилые кварталы, жертв среди местного населения нет.

Напомним, накануне противник нанес удар по Николаевской области пятью крылатыми ракетами и системами залпового огня.

Отметим, с 12 апреля Николаев остается без воды из-за блокировки оккупантами водоснабжения из Днепра. Городские власти расконсервировали скважины и готовят новые источники.

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