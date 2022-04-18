Оккупанты снова обстреляли Николаев и Очаков: ракеты попали в жилые кварталы

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву и Очакову (Getty Images)

В течение последних суток оккупанты нанесли удары кассетными боеприпасами по Николаеву и Очакову. Ракеты попали в жилые кварталы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".