На півдні є загроза ракетних ударів з кораблів РФ, але висадка десанту малоймовірна, - ЗСУ

У південних областях України є загроза ракетних ударів з кораблів Російської Федерації. Проте висадка десанту на берег поки що малоймовірна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та тиснути загрозами ракетних ударів. Що періодично підтверджується сигналами тривоги. Висадка десанту не виключена, але мало імовірна", - йдеться у повідомленні.
Не дивлячись на блокування акваторій, українські захисники тримають оборону.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли касетними снарядами Миколаїв та Очаків. Постраждали житлові квартали.
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