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На півдні є загроза ракетних ударів з кораблів РФ, але висадка десанту малоймовірна, - ЗСУ

Фото: на півдні є загроза ракетних ударів з кораблів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У південних областях України є загроза ракетних ударів з кораблів Російської Федерації. Проте висадка десанту на берег поки що малоймовірна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та тиснути загрозами ракетних ударів. Що періодично підтверджується сигналами тривоги. Висадка десанту не виключена, але мало імовірна", - йдеться у повідомленні.

Не дивлячись на блокування акваторій, українські захисники тримають оборону.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли касетними снарядами Миколаїв та Очаків. Постраждали житлові квартали.

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