На юге Швеции зимой могут ввести веерное отключение света: названа причина

Шведская энергокомпания Vattenfall заявила, что отложила перезапуск ядерного реактора Ringhals 4 на два месяца, до 31 января.

"Это ухудшает и без того сложную ситуацию с электроэнергией на юге Швеции", — заявил аналитик рынка электроэнергии Тор Рейер Лиллехольт.

Vattenfall уже продлила текущее техническое обслуживание на АЭС Ringhals 4, установленная мощность которой составляет 1130 МВт, на три месяца в конце августа, сославшись на повреждения ключевого компонента во время испытаний.

Понтус де Маре, руководитель отдела эксплуатации энергосистем национального сетевого оператора Svenska Kraftnat, отметил, что с текущим продлением АЭС риск нехватки электроэнергии и вероятность веерных отключений электроэнергии на юге Швеции увеличатся. Он также подчеркнул, что отключение Ringhals 4 также может оказать давление на цены в соседних странах.

"Если у нас будет холодная зима, это может привести к экстремальным последствиям на рынке, поскольку заменить эти мощности будет крайне сложно", — сказал де Маре.