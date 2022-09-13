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На юге Швеции зимой могут ввести веерное отключение света: названа причина

Фото: Швеция зимой может ввести веерное отключение света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В связи с продлением ремонта атомной электростанции Ringhals 4 на юге Швеции, в регионе зимой вырастут цены на электричество и могут ввести веерные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шведская энергокомпания Vattenfall заявила, что отложила перезапуск ядерного реактора Ringhals 4 на два месяца, до 31 января.

"Это ухудшает и без того сложную ситуацию с электроэнергией на юге Швеции", — заявил аналитик рынка электроэнергии Тор Рейер Лиллехольт.

Vattenfall уже продлила текущее техническое обслуживание на АЭС Ringhals 4, установленная мощность которой составляет 1130 МВт, на три месяца в конце августа, сославшись на повреждения ключевого компонента во время испытаний.

Понтус де Маре, руководитель отдела эксплуатации энергосистем национального сетевого оператора Svenska Kraftnat, отметил, что с текущим продлением АЭС риск нехватки электроэнергии и вероятность веерных отключений электроэнергии на юге Швеции увеличатся. Он также подчеркнул, что отключение Ringhals 4 также может оказать давление на цены в соседних странах.

"Если у нас будет холодная зима, это может привести к экстремальным последствиям на рынке, поскольку заменить эти мощности будет крайне сложно", — сказал де Маре.

Ранее мы писали, что Швеция закупит 40 тысяч тонн украинского зерна для голодающих стран. Власти также оплатят доставку пшеницы из Украины.

Также сообщалось, что Германия собирается продлить работу двух из трех последних в стране атомных электростанций до следующей весны в связи с сокращением поставок газа из России.

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ШвецияАЭС