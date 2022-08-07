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На юге при попытке штурма россияне понесли потери и отступили, - ОК "Юг"

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты потерпели поражение при попытке наступления на юге Украины. Враг понес потери и отступил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что попытка проведения штурмовых действий в направлении Васильков - Благодатное даже при поддержке бронированной техники, успехов не имела.

В течение дня в очередной раз был обстрелян Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч", а вдогонку еще и запущен "Ураган".

Преследуя цели масштабного разрушения, враг пытался уничтожить объекты промышленной инфраструктуры. Человеческих потерь нет.

Самолетами штурмовой авиации и ударными вертолетами 8 раз атакованы позиции ВСУ и освобожденные населенные пункты в Баштанском и Николаевском районах, а также в Бериславском и Херсонском районах.

Как сообщалось, в северо-восточные районы Херсонской области россияне стягивают оружие и технику. В ВСУ предполагали, что оккупанты настроены первыми атаковать, чтобы украинская армия перешла в оборону.

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