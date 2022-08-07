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На півдні при спробі штурму росіяни зазнали втрат і відступили, - ОК "Південь"

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти зазнали поразки при спробі наступу на півдні України. Ворог зазнав втрат і відступив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що спроба проведення штурмових дій у напрямку Васильків - Благодатне навіть за підтримки броньованої техніки, успіхів не мала.

Протягом дня у черговий раз був обстріляний Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Смерч", а навздогін ще і запущений"Ураган".

Переслідуючи цілі масштабного руйнування, ворог намагався знищити об'єкти промислової інфраструктури. Людських втрат немає.

Літаками штурмової авіації та ударними вертольотами 8 разів атаковані позиції ЗСУ та звільнені населені пункти у Баштанському та Миколаївському районах, а також у Бериславському та Херсонському районах.

Як повідомлялося, у північно-східні райони Херсонської області росіяни стягують зброю і техніку. У ЗСУ припускали, що окупанти налаштовані першими атакувати, щоб українська армія перейшла в оборону.

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Війна Росії проти України