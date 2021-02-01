ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Польше частично ослабили карантин. Открылись торговые центры и музеи

Варшава, Понедельник 01 февраля 2021 16:02
В Польше частично ослабили карантин. Открылись торговые центры и музеи
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 1 февраля, в Польше частично ослабили карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии COVID-19. В частности, в стране вновь открылись музеи, картинные галереи, библиотеки и торговые центры.

Об этом сообщает Polskie Radio.

"Этот осторожный шаг позволит постепенное и очень медленное возвращение к нормальной жизни", заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Однако бары, рестораны, отели, спортивные залы и ночные клубы остаются закрытыми по меньшей мере до 14 февраля. При этом владельцы некоторых заведений заявили, что им грозит банкротство и объявили, что сегодня также откроют свои заведения, вопреки ограничениям.

Напомним, в Польше от коронавируса вакцинировались уже более одного миллиона человек. Полностью вакцинировались уже 150 тысяч человек.

Ранее в Польше подтвердили первый случай "британского" штамма коронавируса. Мутировавший штамм вируса выявила лаборатория в Малопольском воеводстве, куда направили 100 образцов для детального исследования.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ПольшаКарантинКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь