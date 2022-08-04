На юге оккупанты вели штурмовые действия на двух направлениях, враг был отбит, - ОК "Юг"

Обстановка в операционной зоне на юге Украины сложная и напряженная. Враг вел штурмовые действия на двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Оккупанты наращивают состав группировки на Криворожском направлении за счет переброски подразделений 35-й армии Восточного военного округа.

"Враг с применением бронированной техники пытался вести штурмовые действия по двум направлениям: Белогорка - Андреевка и Сухой ставок - Белый источник В попытке восстановить утраченное положение успеха не имел, ретировался", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские штурмовики атаковали населенные пункты Бериславского района. Вертолетными парами враг пять раз атаковал позиции ВСУ. Потерь нет.

Среди дня южная окраина Костромки была обстреляна реактивной системой залпового огня "Град". Один человек погиб, один ранен, повреждены 3 частных дома и линии электропередач.

Также в рамках контрдиверсионных мероприятий правоохранители задержали участников межрегиональной российской агентурной сети, которая снабжала врага информацией о военных и стратегических объектах. Руководил сетью житель Одесской области. Степень и объемы ответственности по каждому участнику сети будет устанавливать следствие.

Напомним, россияне пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне, который был поврежден в результате точных ракетных ударов ВСУ.

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