На півдні окупанти вели штурмові дії на двох напрямках, ворог був відбитий, - ОК "Південь"

Обстановка в операційній зоні на півдні України складна і напружена. Ворог вів штурмові дії на двох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Окупанти нарощують склад угруповання на Криворізькому напрямку шляхом перекидання підрозділів 35-ї армії Східного військового округу.

"Ворог із застосуванням броньованої техніки намагався вести штурмові дії за двома напрямками: Білогірка - Андріївка і Сухий ставок - Білий джерело в спробі відновити втрачене становище успіху не мав, відступив", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські штурмовики атакували населені пункти Бериславського району. Вертолітними парами ворог п'ять разів атакував позиції ЗСУ. Втрат немає.

Серед дня південна околиця Костромки була обстріляна реактивною системою залпового вогню"Град". Одна людина загинула, одна поранена, пошкоджено 3 приватних будинки та лінії електропередач.

Також в рамках контрдиверсійних заходів правоохоронці затримали учасників міжрегіональної російської агентурної мережі, яка постачала ворога інформацією про військові та стратегічні об'єкти. Керував мережею житель Одеської області. Ступінь і обсяги відповідальності по кожному учаснику мережі буде встановлювати слідство.

Нагадаємо, росіяни намагаються відновити Антонівський міст у Херсоні, який був пошкоджений внаслідок точних ракетних ударів ЗСУ.

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