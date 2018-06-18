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На юге Лондона поезд насмерть сбил трех человек

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 13:37
Фото: иллюстративное фото (twitter.com/btp)
Фото: иллюстративное фото (twitter.com/btp)

На данный момент причины трагедии выясняются

На юге Лондона (Великобритания) поезд насмерть сбил трех человек. Об этом говорится в сообщении транспортной полиции Британии.

"В настоящее время мы не можем объяснить, почему они погибли. Мы ведем срочное расследование. Просьба ко всем возможным очевидцам связаться с правоохранительными органами как можно быстрее", - говорится в сообщении полиции.

По словам детектива Гэри Ричарда, тела были обнаружены примерно в 07:30 по местному времени.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пассажирский поезд сбил насмерть двух людей. По словам машиниста поезда Хмельницкий - Лисичанск, было темно и он не заметил пешеходов, которые переходили железнодорожные пути.

 

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Теги публикации: поезд, Великобритания, Лондон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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