На півдні Лондона поїзд на смерть збив трьох людей

На даний момент причини трагедії з'ясовуються

На півдні Лондона (Великобританія) поїзд на смерть збив трьох людей. Про це йдеться в повідомленні транспортної поліції Британії.

"В даний час ми не можемо пояснити, чому вони загинули. Ми ведемо термінове розслідування. Прохання до всіх можливих очевидців зв'язатися з правоохоронними органами як можна швидше", - йдеться в повідомленні поліції.

За словами детектива Гарі Річарда, тіла були виявлені приблизно о 07:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві пасажирський потяг збив на смерть двох людей. За словами машиніста поїзда Хмельницький - Лисичанськ, було темно і він не помітив пішоходів, які переходили залізничні колії.