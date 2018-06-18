Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На півдні Лондона поїзд на смерть збив трьох людей

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 13:37
Фото: ілюстративне фото (twitter.com/btp)
Фото: ілюстративне фото (twitter.com/btp)

На даний момент причини трагедії з'ясовуються

На півдні Лондона (Великобританія) поїзд на смерть збив трьох людей. Про це йдеться в повідомленні транспортної поліції Британії.

"В даний час ми не можемо пояснити, чому вони загинули. Ми ведемо термінове розслідування. Прохання до всіх можливих очевидців зв'язатися з правоохоронними органами як можна швидше", - йдеться в повідомленні поліції.

За словами детектива Гарі Річарда, тіла були виявлені приблизно о 07:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві пасажирський потяг збив на смерть двох людей. За словами машиніста поїзда Хмельницький - Лисичанськ, було темно і він не помітив пішоходів, які переходили залізничні колії.

 

У Лондоні підозрюваний у підготовці теракту вийшов з-під варти
Теги публікації: поезд, Великобритания, Лондон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся