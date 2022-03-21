На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737. На борту были 133 человека

На юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На его борту было более сотни человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sina.com.
Сообщается, что самолет разбился в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. В результате падения возник лесной пожар.
Также сообщается, что на борту были 133 человека, об их судьбе пока ничего неизвестно. На место крушения уже прибыли спасатели.
Тем временем в соцсетях появляются кадры с обломками самолета.
Напомним, ранее сообщалось о катастрофе американского военного самолета в ходе учений НАТО на севере Норвегии, тогда в результате погибли четыре человека.
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