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На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737. На борту были 133 человека

Фото: самолет разбился на юге Китая (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

На юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На его борту было более сотни человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sina.com.

Сообщается, что самолет разбился в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. В результате падения возник лесной пожар.

Также сообщается, что на борту были 133 человека, об их судьбе пока ничего неизвестно. На место крушения уже прибыли спасатели.

Тем временем в соцсетях появляются кадры с обломками самолета.

Напомним, ранее сообщалось о катастрофе американского военного самолета в ходе учений НАТО на севере Норвегии, тогда в результате погибли четыре человека.

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КитайBoeing 737Авиакатастрофа