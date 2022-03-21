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На півдні Китаю розбився пасажирський Boeing 737. На борту були 133 особи

Фото: літак розбився на півдні Китаю (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії China Eastern Airlines. На його борту було більше сотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sina.com.

Повідомляється, що літак розбився в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. В результаті падіння виникла лісова пожежа.

Також повідомляється, що на борту були 133 особи, про їхню долю поки нічого невідомо. На місце аварії вже прибули рятувальники.

Тим часом у соцмережах з'являються кадри з уламками літака.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про катастрофу американського військового літака в ході навчань НАТО на півночі Норвегії, тоді в результаті загинули чотири особи.

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КитайBoeing 737Авиакатастрофа