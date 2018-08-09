На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Воздушная тревога в этой части Израиля не срабатывала с 2014 года

Сирены систем противовоздушной обороны (ПВО) сработали в городе Беэр-Шева на юге Израиля в четверг, 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Reuters.

Сообщается, что сирены сработали в городе Беэр-Шева, расположенном в 40 км к востоку от границы сектора Газа. Это первый случай после войны в Израиле в 2014 году, когда тревога ПВО звучит в этом городе.

Радио Израиля сообщило, что взрывы были услышаны на окраине города, где проживает 200 000 человек под перекрестным онем между боевыми действиями Израиля и сектора Газа.

My day next to #Gaza border as Hamas -#Israel escalating conflict continues

-Sderot site hit by rocket last night Aug 8

-Nahal Oz fence Gaza city view

- soldiers waiting as tensions increase

- Securing the periphery roads as rocket fired at Beersheba #today pic.twitter.com/guv5yYx7ju — Seth Frantzman (@sfrantzman) August 9, 2018

Ситуация вокруг Газы резко обострилась в среду, 8 августа, вечером. Тогда палестинские радикалы начали интенсивные обстрелы. По утверждениям палестинцев, это их ответ на якобы совершенное израильтянами убийство двух бойцов сопротивления.

Напомним, про состоянию на утро 9 августа количество ракет, выпущенных по Израилю с территории сектора Газа с вечера 8 августа, достигло 150. Из них 25 были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В результате обстрелов трое израильтян в городе Сдерот были ранены.

Также по меньшей мере восемь человек были подвергнуты паническим атакам, среди них две беременные женщины. Кроме того, в секторе Газа погибла 23-летняя беременная женщина и ее дочь.