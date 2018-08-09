На півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги

Повітряна тривога в цій частині Ізраїлю не спрацьовувала з 2014 року

Сирени систем протиповітряної оборони (ППО) спрацювали в місті Беер-Шева на півдні Ізраїлю у четвер, 9 серпня. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, передає Reuters.

Повідомляється, що спрацювали сирени в місті Беер-Шева, розташованому за 40 км на схід від кордону з сектором Газа. Це перший випадок після війни в Ізраїлі в 2014 році, коли тривога ППО звучить в цьому місті.

Радіо Ізраїлю повідомило, що вибухи були почуті на околиці міста, де проживає 200 000 чоловік під перехресним онімів між бойовими діями Ізраїлю і сектора Газа.

My day next to #Gaza border as Hamas -#Israel escalating conflict continues

-Sderot site hit by rocket last night Aug 8

-Nahal Oz fence Gaza city view

- soldiers waiting as tensions increase

- Securing the periphery roads as rocket fired at Beersheba #today pic.twitter.com/guv5yYx7ju — Seth Frantzman (@sfrantzman) August 9, 2018

Ситуація навколо Гази, різко загострилася в середу, 8 серпня, увечері. Тоді палестинські радикали почали інтенсивні обстріли. За твердженням палестинців, це їхня відповідь на нібито вчинене ізраїльтянами вбивство двох бійців опору.

Нагадаємо, про станом на ранок 9 серпня кількість ракет, випущених по Ізраїлю з території сектора Газа з вечора 8 серпня, досягла 150. З них 25 були перехоплені системою ППО "Залізний купол".

В результаті обстрілу троє ізраїльтян у місті Сдерот було поранено.

Також щонайменше вісім осіб були піддані панічним атакам, серед них дві вагітні жінки. Крім того, в секторі Газа загинула 23-річна вагітна жінка та її донька.