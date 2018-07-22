На півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7

Інформації про постраждалих наразі немає

В провінції Гормозган, на півдні Ірану, сьогодні вранці, 22 липня, стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, інформації про постраждалих наразі немає.

За повідомленнями, вранці 22 липня потужні поштовхи відчувалися у місті Руйдар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шанхаї у зв'язку з наближенням тайфуну "Ампіл" евакуювали понад 190 тисяч осіб.

Також раніше РБК-Україна писало, що через повені в Китаї понад 100 тис. жителів міста Чунцин були тимчасово евакуйовані на період пікового рівня паводку.

Раніше, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні було припинено залізничне сполучення.