На юге Британии нашли еще один грузовик с мигрантами

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В грузовике находились 15 человек

В графстве Уилтшир на юге Великобритании полиция обнаружила грузовик, в котором находились 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

Как сообщается, люди были найдены в грузовике после сообщения о подозрительной активности.

"Пятнадцать человек были найдены в грузовике в Уилтшире после информации о "подозрительной активности" вокруг транспортного средства", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, все люди, которые находились в грузовике, в удовлетворительном состоянии, и сейчас задержаны.

Издание отмечает, что правоохранительные органы также задержали 50-летнего мужчину по подозрению в помощи нелегального въезда третьим лицам. Он сейчас находится под стражей.

Напомним, 23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Сначала сообщили, что погибшие оказались гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.

Кроме того, во Франции полиция задержала грузовик, в котором находились 31 мигрант. За рулем автотранспорта находился пакистанец, который сразу же был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Добавим, что 31 октября полиция Бельгии обнаружила 12 нелегальных мигрантов в фуре-рефрижераторе с овощами, которая была припаркована на автостоянке.