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Во Франции обнаружили грузовик с 30 нелегалами

Новости » Происшествия     02.11.2019 - 15:59
Во Франции обнаружили грузовик с 30 нелегалами
Иллюстративное фото (vrt.be)

Водитель был задержан сотрудниками полиции

Французская полиция задержала на юго-востоке страны грузовик, внутри которого находились 31 выходец из Пакистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на En24 News.

Как сообщается, за рулем автотранспорта находился пакистанец, который сразу же был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Грузовик не вызывал никаких подозрений и был остановлен полицией для обычной проверки на трассе A8 недалеко от городка Ля Тюрби после того, как въехал с территории Италии.

Всех мигрантов, среди которых были трое подростков в возрасте около 15 лет, в соответствии с процедурами, вернули властям Италии.

Как отмечают французские власти, в последние месяцы неуклонно растет число попыток контрабандного ввоза мигрантов во Францию транзитом с конечным пунктом доставки в Великобританию.

Напомним, 23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Сначала сообщили, что погибшие оказались гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.

Кроме того, 31 октября полиция Бельгии обнаружила 12 нелегальных мигрантов в фуре-рефрижераторе с овощами, которая была припаркована на автостоянке. В грузовике находились 12 взрослых мужчин сирийского и суданского происхождения. Полицейские доставили их в отделение по делам иностранцев.

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