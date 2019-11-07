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На півдні Британії знайшли ще одну вантажівку з мігрантами

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 15:22
На півдні Британії знайшли ще одну вантажівку з мігрантами
Ілюстративне фото (GettyImages)

У вантажівці знаходилися 15 осіб

В графстві Уїлтшир на півдні Великобританії поліція виявила вантажівку, в якій перебували 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standard.

Як повідомляється, люди були знайдені у вантажівці після повідомлення про підозрілу активність.

"П'ятнадцять людей було знайдено у вантажівці в Уїлтширі після інформації про "підозрілої активності" навколо транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

За даними поліцейських, всі люди, які перебували у вантажівці, в задовільному стані, і зараз затримані.

Видання зазначає, що правоохоронні органи також затримали 50-річного чоловіка за підозрою у допомозі нелегального в'їзду третім особам. Він зараз перебуває під вартою.

Нагадаємо, 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Спочатку повідомили, що загиблі виявилися громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла з фургона.

Крім того, у Франції поліція затримала вантажівку, в якому знаходилися 31 мігрант. За кермом автотранспорту перебував пакистанець, який відразу ж був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Додамо, що 31 жовтня поліція Бельгії виявила 12 нелегальних мігрантів у фурі-рефрижераторі з овочами, яка була припаркована на автостоянці.

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