На юге Афганистана разбился военный вертолет, есть погибшие

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В результате аварии вертолета в провинции Кандагар погибли два человека

На юге Афганистана в провинции Кандагар разбился военный вертолет, в результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.

Сообщается, что вертолет разбился при аварийной посадке в районе Маруф. В результате крушения погибли два человека и еще двое пострадали. По данным местной полиции, вертолет загорелся в воздухе. В то же время террористическая организация "Талибан" заявила о причастности к инциденту.

На данный момент официальной версией считается технический сбой. Также сообщается, что в момент аварии на борту находились около 20 военных, а авария произошла во время взлета.

Напомним, в конце октября в афганской провинции Фарах разбился вертолет, в результате инцидента погибли 25 человек. По словам представителя местных властей, из-за плохой погоды пилот потерял управление. Однако "Талибан" взял ответственность на себя.

Вчера, 23 ноября, на востоке Афганистана в провинции Хост произошел взрыв. Также сообщалось о гибели не менее 26 человек в результате этого теракта.