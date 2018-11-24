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На півдні Афганістану розбився військовий вертоліт, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    24.11.2018 - 15:59
На півдні Афганістану розбився військовий вертоліт, є загиблі
Ілюстративне фото (afgan_wiki)

У результаті аварії вертольота в провінції Кандагар загинули дві особи

На півдні Афганістану в провінції Кандагар розбився військовий вертоліт, в результаті інциденту загинули дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на афганський телеканал Tolo News.

Повідомляється, що вертоліт розбився при аварійній посадці в районі Маруф. В результаті аварії загинули дві особи і ще двоє постраждали. За даними місцевої поліції, вертоліт загорівся в повітрі. У той же час терористична організація "Талібан" заявила про причетність до інциденту.

На даний момент офіційною версією вважається технічний збій. Також повідомляється, що в момент аварії на борту знаходилися близько 20 військових, а аварія сталася під час зльоту.

Нагадаємо, в кінці жовтня в афганській провінції Фарах розбився вертоліт, в результаті інциденту загинули 25 людей. За словами представника місцевої влади, через погану погоду пілот втратив керування. Однак "Талібан" взяв відповідальність на себе.

Вчора, 23 листопада, на сході Афганістану в провінції Хост стався вибух. Також повідомлялося про загибель не менше 26 людей в результаті цього теракту.

 

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