В Афганистане около мечети подорвался смертник, 26 погибших

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На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за взрыв

В провинции Хост 23 ноября на востоке Афганистана произошел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что смертник активизировал взрывчатку в то время, когда люди собирались на пятничну молитву к мечети Измаил-Хель. Правоохранители заявляют о смерти 26 человек, еще более 50 прихожан получили ранения.

По словам местных властей, все погибшие работали в составе сил безопасности Афганистана. Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственности за взрыв.

Напомним, 20 ноября в Кабуле, столице Афганистана, во время торжеств по случаю дня рождения пророка Мухаммеда произошел взрыв. Вследствие этого погибло более 50 человек, еще более 70 получили ранения. Известно, что на месте работал террорист-смертник.

Как ранее сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе неподалеку от президентского дворца в Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. В МИД страны рассказали, что террорист-смертник взорвал бомбу, спрятанную в своей одежде, посреди толпы во время демонстрации.