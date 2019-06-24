Юг Украины накроют грозы и град

Погода в Украине, в южных регионах, сегодня ожидается с усилением ветра до 20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, сегодня, 24 июня, во второй половине дня, а также в течение суток 25 июня на юге Украины ожидается грозы, местами с градом и порывами ветра до 15-20 м/сек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптика Натальи Диденко, в Украине на этой неделе ожидаются скачки температуры и колебания атмосферного давления. В частности, в начале недели температура воздуха по Украине будет превышать +30 градусов, а уже с 28 июня столбики термометров местами опустятся до +23 градусов.

Кроме того, сообщалось, что сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение, а в Киеве возможна гроза.

Также РБК-Украина сообщало, что на День Конституции жара в Украине спадет: на востоке Украины ожидается максимум +26 градусов, на севере, по данным синоптиков, ожидается до +24, на западе - до +27, на юге - до +30.