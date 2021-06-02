На юг Украины надвигается шторм. В шести портах ограничили работу

На юге Украины сегодня ожидаются сильные ливни и штормовой ветер. В шести портах ограничили работу.
В частности, в портах "Одесса", "Черноморск", "Николаев", "Ольвия", "Херсон" ограничены грузовые операции с зерном из-за дождя, а в порту "Южный" - ограничена лоцманская проводка из-за ветра.
Другие порты Одесского региона работают в штатном режиме. Канал Дунай - Черное море по устью Быстрое в дельте Дуная - открыт.
Отметим, первые дни лета в Украине прохладно. Во всех областях идет дождь и похолодало.
Напомним, сегодня погодные условия ухудшатся в восточной, центральной и южной части Украины. Ожидаются грозы и дожди, местами град и шквалы.
Отметим, в Украине из-за порывов ветра и грозы, по состоянию на утро 2 июня, обесточены 50 населенных пунктов.
Кроме того, ранее сообщалось, что погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная.