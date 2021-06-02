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На південь України насувається шторм. У шести портах обмежили роботу

Автор: Анастасія Рокитна

На півдні України сьогодні очікуються сильні зливи і штормовий вітер. У шести портах обмежили роботу.

Про це повідомили в прес-службі Адміністрації морських портів України.

Зокрема, в портах "Одеса", "Чорноморськ", "Миколаїв", "Ольвія", "Херсон" обмежені вантажні операції з зерном через дощ, а в порту "Південний" - обмежена лоцманська проводка через вітер.

Інші порти Одеського регіону працюють у штатному режимі. Канал Дунай - Чорне море по гирлу Бистре в дельті Дунаю - відкритий.

Зазначимо, перші дні літа в Україні прохолодно. У всіх областях дощить та похолодало.

Нагадаємо, сьогодні погодні умови погіршаться у східній, центральній та південній частині України. Очікуються грози і дощі, місцями град і шквали.

Зазначимо, в Україні через пориви вітру і грози, станом на ранок 2 червня, знеструмлено 50 населених пунктів.

Крім того, раніше повідомлялося, що погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша.

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