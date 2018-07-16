У ПАР у результаті пожежі на шахті загинули 5 гірників

Новини Надзвичайні події 16.07.2018 - 06:06
Ілюстративне фото: шахта (Pixabey)
Ілюстративне фото: шахта (Pixabey)

Пожежа сталася на одному з підземних стрічкових конвеєрів шахти компанії Palabora

У Південно-Африканській Республіці у неділю, 15 липня, сталася пожежа на мідній шахті компанії Palabora, у результаті п'ять гірників загинули. Про це повідомило керівництво компанії, передає Reuters.

Пожежа сталася на одному з підземних стрічкових конвеєрів, інцидент розслідують менеджери шахти та представники влади.

Як повідомляє агентство, у ПАР є проблеми з безпекою на шахтах: так, на початку травня в результаті землетрусу на золотодобувній шахті загинули семеро гірників.

Також зазначається, що Південно-Африканська Республіка не є великим виробником міді, і більшість смертельних інцидентів стаються на золотих і платинових шахтах.

Нагадаємо, у Китаї на хімічному заводі у місті Ібінь увечері в четвер, 12 липня, прогримів вибух, у результаті чого 19 людей загинули, 12 отримали поранення.

 

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Теги:  пожежа,  Шахта,  ЮАР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС