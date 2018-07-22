В ЮАР расстреляли микроавтобус с таксистами, 11 человек погибли

Информации, кто расстрелял автобус, у местных властей пока нет

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) вчера вечером, 21 июля, неизвестные расстреляли микроавтобус с таксистами, которые возвращались в Йоханнесбург с похорон коллеги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Так, согласно информации местной власти, нападение произошло 21 июля около восьми вечера.

"Автомобиль попал в засаду. 11 человек убиты, четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга", - рассказал представитель местной власти.

Вместе с тем, информации, кто расстрелял автобус, у местных властей пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва бомбы в районе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана сегодня, 22 июля, пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе местный политический деятель.

Сообщалось, что террорист-смертник взорвал себя у проезжавшего через деревню Колачи автомобиля Икрамуллы Хан Гандапура, лидера пакистанской партии Tehreek-e-Insaf в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Ранее, 13 июля в Пакистане в результате взрыва, устроенного смертником в городе Мастунг, погибли 128 человек.